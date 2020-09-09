9 Eylül 2020 Çarşamba 31239 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

9 Eylül 2020 Çarşamba 31239 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 9 Eylül günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 9 Eylül 2020 ve 31239 sayılı Resmi Gazete...

9 Eylül 2020 Çarşamba 31239 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
09.09.2020 07:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 07:14

9 Eylül tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 84 sayfadan oluşan 9 Eylül 2020 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31239 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İzmir İli, Çiğli, Menemen ve Foça İlçeleri Dahilindeki Bazı Doğal Sit Alanlarının Koruma Statülerinin Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2941)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2942)

–– 22/8/2020 Tarihinde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Nedeniyle Afete Maruz Kalan Giresun İli, Doğankent İlçesinde İhtiyaç Duyulan Konut, Sosyal Donatı, Okul ve İdari Binaların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2943)

–– Giresun İli, Dereli İlçesi, Dereli ve Kuşluhan Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan ve Bazı Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2944)

YÖNETMELİKLER

–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2945)

–– Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Marmara Üniversitesi Translasyonel Tıp Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete tamamı...

İlgili Haberler

1 Eylül 2020 Salı 31232 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
1 Eylül 2020 Salı 31232 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
4 Eylül 2020 Cuma 31234 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
4 Eylül 2020 Cuma 31234 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
2 Eylül 2020 Çarşamba 31232 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
2 Eylül 2020 Çarşamba 31232 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Erol Evgin Metin Özülkü Çağatay Ulusoy Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: 9 Eylül 2020 Çarşamba 31239 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 07:16:20. #1.14#
title