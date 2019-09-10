9 Eylül 2019 Haberleri
9 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
10.09.2019 00:18
- AKAM'dan dikkat çeken genel seçim anketi: CHP birinci çıktı
- Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi
- İstanbul'daki bir lisede simit parçalarıyla yapılan karşılama tepki çekti
- Çukur dizisinin yeni sezonundan ilk sahne yayımlandı
- Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı
- MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon!
- Çin'den İran'a 400 milyar dolarlık yatırım hamlesi
- Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı
- Öğretmen, uyuşturucu parası için yakın arkadaşının çocuğu olan öğrencisini kaçırdı
- ABD basınından çarpıcı iddia: Trump yüzünden ABD Rusya'daki ajanını geri çağırdı
- Emine bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması
- Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu'nun ihraç gerekçesi hakkında konuştu: Tehdit dili kullanması bardağı taşırdı
- İmamoğlu, İSPARK'taki fiyat artışıyla ilgili konuştu: Finansal düzenlemeydi
- Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan 'başkanlarımız katılacak' yanıtı
- Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na 'hain' denilmesini eleştirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet
- Galatasaray'ın yıldızı Seri'den eski kulübü Nice'ye dava
- İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti
- Okuyucularına tuz ruhu önerdiği gerekçesiyle davalık olan Subaşı için takipsizlik kararı verildi
- Ufuk Sarıca: Elemelerde oynama hakkı kazandığımız için mutluyuz
- AK Parti önerdi: Yenikapı'daki araçlar ve İBB'den çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor
- Manchester City 1 milyar euroluk kadrosuyla tarihe geçti
- Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü
- ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı
- Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu
- Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası
- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılacak
- AK Partili üyenin 'İsraf yapanın Allah belasını versin' çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi
- Hülya Avşar'ın 30 yıldır üniversite öğrencilerine yardım ettiği ortaya çıktı
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın uçağını test etti
- Belediye Başkanı makam aracını satarak 12 bin öğrencinin yüzünü güldürdü
- AB Türkiye Delegasyonu, Arapça eğitim öğretim yılı mesajını tepkiler üzerine kaldırdı
- Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim
- Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı
- David Beckham, reklam filminde Çinli model ile evlendi
- Moldova'da gerginlik, Şenol Güneş sinirlendi!
- Beyaz TV sunucusunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi
- Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü 4 yaralı
- Bakan Albayrak'ın toplantılara katılmadığı iddia edildi! Yeni kabinede yer almayacak mı?
- İmamoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu'nu getirdi