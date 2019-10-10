9 Ekim Şans Topu Sonuçları - 956. Hafta Şans Topu Sonucu

10.10.2019 09:03

Şans Topu çekilişi dün akşam sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından 9 Ekim Şans Topu çekilişine geçen haftadan 5+1 bilen çıkmadığından devretmişti. Geçtiğimiz akşam yapılan Şans Topu çekilişinde yaklaşık 1 milyon lirayı kazanan çıkmadı ve yine büyük ikramiye devretti. İşte, Şans Topu çekilişi sonuçları, Şans Topu sonuçları 9 Ekim...

ŞANS TOPU OYUNUNUN 956. HAFTA ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 11, 14, 28, 31 ve artı 1 olarak belirlendi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 9 EKİM

1 MİLYONLUK İKRAMİYE DEVRETTİ

Şans Topu oyununun 956. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 792 bin 631 lira haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 107'şer lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 533'er lira, 4 bilen 2 bin 977 kişi 50'şer lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 212 kişi 29'ar lira, 3 bilen 87 bin 539 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 450 kişi 7'şer lira ve 1 artı 1 bilen 179 bin 918 kişi 4 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU 2 EKİM SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 5, 15, 29, 31, 33 ve artı 8 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun 955. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 858 bin 870 lira 27 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 4 bin 374 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 198 kişi 560 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 613 kişi 53 lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 852 kişi 28 lira 65'er kuruş, 3 bilen 76 bin 633 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 676 kişi 6 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 660 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.