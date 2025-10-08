9 Ekim Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

Bugün yayımlanan Resmî Gazete'de, yürütme ve idareye ilişkin yeni kararlar, atama ve görev değişiklikleri, yargı bölümü kararları ile günün çeşitli ilanları yer aldı. Vatandaşlar, 9 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'nin PDF versiyonu üzerinden yayımlanan tüm kanun, yönetmelik ve tebliğleri ayrıntılı şekilde inceleyebiliyor. Günün Resmî Gazete kararları arasında atama listeleri, Cumhurbaşkanı kararları ve yeni yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor.

YASAMA BÖLÜMÜ

Bu bölümde yeni bir kanun veya TBMM kararı yer almamaktadır.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) arasında Türkiye'de kurulmuş olan merkezin faaliyet süresi, 15 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatıldı.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

• 2025-2026 eğitim-öğretim yılında üniversitelerde alınacak öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin karar güncellendi.

• Maden Kanunu kapsamındaki IV. grup madenler ile krom madenlerinden alınacak devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı.

• Enerji iletim hatları ve doğal gaz boru hattı projeleri kapsamında Ankara, Kahramankazan, Mardin, Aydın ve Sincan dâhil olmak üzere birçok bölgede acele kamulaştırma kararı verildi.

• Şehir içi raylı sistemlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.

• Çorum'un Alaca ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları karara bağlandı.

• İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından düzenlenen uluslararası toplantı ve etkinliklerde uygulanacak kamu alım usullerine dair yeni düzenleme yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı, bazı yöneticiler görevden alındı.

• Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na yeni üyeler atandı.

• Adli Tıp Kurumu'na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yeni isimler getirildi.

• Bazı müfettişlik ve daire başkanlığı görevlerinde değişiklikler yapıldı.

YÖNETMELİKLER, TEBLİĞLER VE DİĞER DÜZENLEMELER

• Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki kamu personeli istihdamına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği güncellendi.

• Hitit Üniversitesi bünyesinde "Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

• Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerde gümrük denetimleri, kış lastiği zorunluluğu, elektronik imza süreçleri ve ticari sırların korunmasına ilişkin tebliğlerde değişiklikler yayımlandı.

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile Kamuyu Gözetimi Kurulu'nun yeni kararları duyuruldu.

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli bireysel başvuru kararları yayımlandı. Kararlarda ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkı konularına ilişkin hükümler yer aldı.

İLANLAR VE DUYURULAR

Resmî Gazete'nin ilan bölümünde artırma, eksiltme ve ihale ilanları, kamu kurumlarının çeşitli duyuruları ve Merkez Bankası'nın günlük döviz kurları ile devlet iç borçlanma senedi değerleri yayımlandı.

