9 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, dolu yağacak mı? Sarı ve turuncu yerler dikkat!

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, dolu yağacak mı? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? 9 Ekim Cuma hava durumu... 9 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Hava durumu haritası

Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor ancak batı kesimlerinde yerel yağışlar bekleniyor. Ülkemizin genelinde hava az bulutlu ve açık. Güneydoğu ile batı kesimlerde parçalı olan havada öğle saatlerinden sonra yerel yağışlar bekleniyor.

Afyonkarahisar, Eskişehir,Isparta,Bolu, Van ve Hakkari'de yerel olarak yağışlar bekleniyor. Edirne, Çanakkale ve çevresinde gece saatlerinden sonra yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkemizin batı kesimlerinde yer yer Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülebilir.

9 EKİM HAVA SICAKLIĞI

9 Ekim'de kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalabilir. Güney kesimlerde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak.

8 EKİM MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU | DOLU YAĞACAK MI?

Marmara Bölgesi'nde vatandaşları yağış bekliyor. Marmara Bölgesi genelinde en yüksek sıcaklık 22 °C.

İSTANBUL en düşük 17°C

En yüksek 22 °C

8 EKİM EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde yağış bekleniyor.

İZMİR en düşük hava sıcaklığı 16°C

En yüksek hava sıcaklığı 24°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde hava ısınıyor aynı zamanda yerel yağışlar bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı 16 °C

En yüksek 29°C olarak görülüyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı en düşük 21 °C olarak görülüyor.

En yüksek hava sıcaklığı ise 34 °C olarak tahmin ediliyor.

Ankara 8 Ekim hava durumu

Ankara'da hava sıcaklığı 23 °C ve yağmur bekleniyor

8 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU | YAĞMUR YAĞACAK MI?

Karadeniz bölgesinde hava açık, yer yer parçalı bulutlu.

Hava sıcaklığı gün içerisinde en düşük 26°C en yüksek 31°C olacak.

8 EKİM DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur beklenmiyor, yer yer parçalı bulutlu.

Hava sıcaklığı en düşük 17°C, en yüksek 25 °C olarak görülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açık, yağmur beklenmiyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde.

En düşük hava sıcaklığı 25°C olarak görülüyor, en yüksek 36°C.