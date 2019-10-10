9 Ekim 2019 Haberleri
9 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
10.10.2019 00:22
- Son dakika: Trump aynı açıklamada hem Türkiye'yi tehdit etti hem de övdü
- Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var
- Bakan Akar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ettiği anlar objektife yansıdı
- Finlandiya, Türkiye'ye silah satışını askıya aldı
- Tottenham, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor!
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Amerika'nın da aradığı bir El-Kaide'liyi yakaladık
- YPG/PKK'lı teröristler Türkiye'deki sivil yerleşimlerine yerel halkın evinden saldırıyor!
- Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda kara operasyonu başladı
- Kilis'in Suriye sınırına komando ve kirpi sevkiyatı sürüyor
- Sınırda yoğun çatışma sesleri! Zormağar'da PKK/ YPG hedefleri yoğun ateş altında
- AK Parti'den 'Hristiyan mahallesi vuruldu' iddialarına sert tepki: HDP, kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor
- Ceylanpınar'da hoparlörden Mehter Marşı ve Erdoğan'ın okuduğu şiir dinletiliyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin direktifler
- YPG/PKK'dan Cerablus'ta saldırı: 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı
- Barış Pınarı Harekatı için camilerde sela okundu
- Türkiye harekatı başlattı ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı
- Ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
- Hollanda'dan skandal hareket! Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
- Gül ve Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilk sözler
- AB üyesi 28 ülkeden ortak açıklama: Türkiye operasyona son vermeli, güvenli bölge için maddi yardım sağlanmayacak
- İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı
- Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları tarihteki katliamlara ilişkin fotoğrafları kullanarak manipülasyona başladı
- ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: ABD operasyonu onaylamıyor
- Barış Pınarı'nda Türk jetlerinin hedefi vurması teröristin kamerasına yansıdı
- Denizli'de 3.8 şiddetinde deprem oldu!
- Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun!
- Suriye'den 9 roket atıldı, kaymakamlık vatandaşları uyardı!
- Kayserispor'un yeni hocası Samet Aybaba oldu!
- Tel Abyad'daki terör hedefleri roketatar ve obüslerle vuruluyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 'Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı' yapıldı
- Barış Pınarı Harekatı'nda TSK, 30 kilometre derinliğe girdi
- Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı
- Harekat sonrası 4 ilçede eğitime iki gün ara verildi
- YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı!
- ASELSAN'ın ürettiği Koral, haberleşme sistemlerini hedef alarak teröristleri kör ve sağır etti
- Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu
- Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı
- YPG köyünde yerel halk evlere Türk bayrağı astı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı emrini verdiği anın videosu paylaşıldı
- HDP'li isim, Türk askerlerine dua eden Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Ataların mezarda ters dönüyordur