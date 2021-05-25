Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı Ardahan'da, yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

ARDAHAN - Ardahan'da, yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Ardahan'da düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla Ardahan-Ardanuç kara yolunda yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 9 düzensiz göçmen ile birlikte suçüstü yakalandı. Ekipler, Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakalayarak, Vilayet Göç Yönetimi Müdürlüğüne teslim etti.

Göçmenleri kaçak olarak yurda getirilmesine ilişkin yakalanan bir organizatör ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız