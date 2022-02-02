9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu - Haberler
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9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'nin İpsala ilçesinde 9 düzensiz göçmen ölü bulundu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 9 düzensiz göçmen ölü bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur."

9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu

9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu

9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Yunanlılar, Edirne, Güncel, Haber

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