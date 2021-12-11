İSTANBUL (AA) - İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli para tekvandocular 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun organizasyonunda Yenibosna'daki Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenen ve 43 ülkeden 263 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ilk gün geride kaldı. Organizasyonun ilk gününde K41 ve K44 kategorilerinde 5'er olmak üzere 10 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, ilk günü 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Meryem Betül Çavdar, K44 kategorisi 52 kilo sıkleti finalinde Rusya'dan Anna Poddusbkaia'yı 14-7 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada, kadınlar K44 kategorisinde kadınlar 57 kiloda Gamze Gürdal, 47 kiloda Nurcihan Ekinci, erkekler 52 kiloda Alican Özcan ile K41 kategorisi kadınlar 57 kiloda Fatma Atılmış ve erkekler 58 kiloda Muhammed Asbala gümüş madalya elde etti.

Erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke ve K41 63 kiloda Sabit Köse ile kadınlar K44 57 kiloda Tuğçe Şen bronz madalya kazanan isimler oldu.

Şampiyona, yarın 10 sıklette yapılacak müsabakalarla sona erecek.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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