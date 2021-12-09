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9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası

9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası, 11 Aralık'ta İstanbul'da başlayacak.

İSTANBUL (AA) - 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası, 11 Aralık'ta İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 2021'in son büyük organizasyonuna İstanbul ev sahipliği yapacak.

11-12 Aralık tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, 40'ı aşkın ülkeden yaklaşık 250 sporcu mücadele edecek.

Şampiyona ayrıca 2024 Paris Paralimpik Oyunları için de büyük önem taşıyor.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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