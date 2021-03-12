9'dan sonra sokağa çıkma yasağı cezası! Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
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9'dan sonra sokağa çıkma yasağı cezası! Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

12.03.2021 23:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:49
9'dan sonra sokağa çıkma yasağı cezası! Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Normalleşme süreci ile beraber bazı illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı cezası! Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Normalleşme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sonrası Cumartesi marketler kaçta açılıyor? Cumartesi günü marketler kaça kadar açık? 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı cezası! Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

9'DAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI

Salgının seyrine göre her zaman ve her alanda halkımızın her ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakından izleyerek salgın ile mücadelemizi sürekli güncelliyoruz. Yeni kontrollü normalleşme dönemini başlatıyoruz. Kontrollü normalleşme sürecini ifade etmeden şunların altını çizmek istiyorum. Tedbirlerin sıkılaştırması da, gevşetilmesi de salgının seyrine göredir. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımları kademeli atmamız gerekiyor. Bilim Kurulu yüz bin kişiye düşen vaka sayısına göre illeri sıralandırdı. 81 vilayetimiz sarı, mavi, turuncu ve kırmızı şeklinde ayrıldı. Her iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Tedbirlerin sıkılaştırılması ve gevşetilmesi kararı salgının iyileşme ve kötüleşmesine göre verilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülke genelinde süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl).

9'dan sonra sokağa çıkma yasağı cezası! Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
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