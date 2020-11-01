9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde anıldı

01.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:57
9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde anıldı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 96. doğum günü dolayısıyla memleketi Isparta'da mezarı başında anıldı.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 96. doğum günü dolayısıyla memleketi Isparta'da mezarı başında anıldı.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalca Tepe'de düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Demirel'in sağlığında özel doktorluğunu yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentte Demirel'i anmak için yapılan etkinliklerin bu yıl düzenlenemediğini söyledi.

Demirel'i çok özlediğini ifade eden Cesur, "Hasretle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Demirel, Türkiye sevdalısı bir devlet adamıydı. Allah yeni nesillere Demirel'i anlatarak onun gibi taş üstüne taş koymayı nasip etsin." diye konuştu.

Programa katılanlar anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

İlgili Haberler

Son dakika haber! Süleyman Demirel, doğum gününde anıt mezarı başında anıldı
Son dakika haber! Süleyman Demirel, doğum gününde anıt mezarı başında anıldı
Son dakika haber: Doğum gününde oğlunun kullandığı traktörden düşüp, öldü
Son dakika haber: Doğum gününde oğlunun kullandığı traktörden düşüp, öldü
Korona virüs denetimleri dördüncü gününde
Korona virüs denetimleri dördüncü gününde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Mesut Yılmaz Geert Wilders Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Çağla Şıkel Aleyna Tilki
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde anıldı - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 15:58:53. #1.15#
title