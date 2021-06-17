9 büyükşehir başkanı Kayseri'yi keşfedecek
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9 büyükşehir başkanı Kayseri'yi keşfedecek

9 büyükşehir başkanı Kayseri'yi keşfedecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı, Gaziantep, Samsun, Ordu, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum, Balıkesir, Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanları'nın katılımıyla Kayseri'de yapılacak.

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı, Gaziantep, Samsun, Ordu, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum, Balıkesir, Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanları'nın katılımıyla Kayseri'de yapılacak.

Kayseri, AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, 6 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyeti bağrında barındıran Kayseri'de 3 gün boyunca ağırlayacak. Tarihi ve kültürel geçmişiyle geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlenen ve dört bir yanından adeta tarih fışkıran Kayseri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ağırlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde 9 Büyükşehir Belediye Başkanı, 3 gün boyunca kadim kent Kayseri'yi adeta keşfedecek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında istişare toplantısında bir araya gelecek. Kayseri'nin incisi, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı ve Hititler, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine damga vuran tarihi Kayseri Kalesi başta olmak üzere birçok tarihi mekanda şehir turu yapacak olan başkanlar 18-19 ve 20 Haziran tarihlerinde ticareti, endüstrisi, sağlığı, gastronomisi, turizmi, tarihi ve doğa güzellikleriyle bir cazibe merkezi olan Kayseri'yi daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Başkanlar, sadece alt ve üst yapı gibi belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği anlayışıyla birbirinden önemli belediyecilik hizmetlerini değerlendirecek, yerel yönetimler yasası ile ilgili önemli tespit ve değerlendirmelerde bulunacaklar.

Büyükkılıç, konuk Büyükşehir Belediye Başkanlarına karşılıklı istişare, ortak akıl ve dayanışma içerisinde yürütülen önemli çalışmaları da gösterecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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