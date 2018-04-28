9. Bölge Umke Eğitim ve Tatbikat Kampı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 9. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Eğitim ve Tatbikat Kampı gerçekleştirildi.

Hacıveli mevkisinde düzenlenen kampta Kastamonu'nun yanı sıra, Ankara, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'tan gelen yaklaşık 200 UMKE gönüllüsü sağlık personeli, eğitime tabi tutuldu.

Tatbikatlarda, çoklu yaralanmalarda olay yeri yönetimi, olay yeri güvenliğinin alınması, arazide kaybolma, ormanlık alandan hasta nakli, su üstü kurtarma, sahile vuran kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) şüpheli varile ve trafik kazasına müdahale olayları canlandırıldı.

Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, iz takip köpeği "Füme" ve arama kurtarma köpeği "Gezgin"i de tatbikata getirdi.

Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İnebolu TCSG-96 Bot Komutanlığı, Kanyon Araştırma Derneği, Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) ile Abana Belediyesi İtfaiye ekipleri de tatbikata destek verdi.

Tatbikatları izleyen Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, üstün gayretlerinden dolayı UMKE gönüllülerini telsiz anonsuyla tebrik etti.

Kastamonu Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004'te Sağlık Bakanlığınca kurulan UMKE'nin bakış açısını, donanım, teçhizat ve personelini sürekli geliştirdiğini söyledi.

UMKE'nin yerel, ulusal ve uluslararası alanda her türlü afet ve krize müdahale edebildiğine işaret eden Yazı, "Bu hizmetlerinde UMKE tek başına değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet teşkilatımız, belediyelerimiz, AFAD gibi kurumlarla iş birliği içerisindedir. Kastamonu da Ankara'ya bağlı 9. bölgenin içinde yer almaktadır. 104 UMKE gönüllümüz bulunmaktadır. Bu personelimizin tamamı gönüllülük esasına göre faaliyetlerde yer almaktadır." bilgilerini aktardı.

Yazı, UMKE'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da aktif görev aldığını kaydetti.

Tatbikatların ardından UMKE gönüllülerine sertifikaları verildi.