'9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"9. Boğaziçi Film Festivali"nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirlendi

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan "9. Boğaziçi Film Festivali"nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalist filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan "9. Boğaziçi Film Festivali"nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalist filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin kurumsal iş ortaklığı, Anadolu Ajansının ise global iletişim ortağı olduğu festivalde ulusal uzun metraj yarışma kategorisi jürisine bu yıl "Işıklar Sönmesin", "Hoşçakal Yarın", "İnat Hikayeleri", "Mülteci", "Lal Gece" ve "Ölü Ekmeği" filmlerinin yönetmeni ve Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Reis Çelik başkanlık edecek.

Diğer jüri üyeleri arasında ise "Geriye Kalan" ve "Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku" filmleri ile festivallerden ödülle dönen Çiğdem Vitrinel, ilk uzun metraj filmi "Zerre"nin ardından dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 35. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "Gölgeler İçinde" filmi ile Jüri Özel Ödülü ve 8. Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" alan yönetmen Erdem Tepegöz, Kutluğ Ataman'ın yönettiği "İki Genç Kız" filmi ile başladığı sinema kariyerine "Kader", "Gece" ve "Dilsiz" gibi birçok başarılı filmde yer alarak devam eden ödüllü oyuncu Vildan Atasever ve aralarında "Ali Baba ve 7 Cüceler", "Pek Yakında", "Gölgesizler", "Ara" ve "Beynelmilel" filmlerinin bulunduğu 30'a yakın filmde görüntü yönetmenliği gerçekleştiren Gökhan Atılmış yer alıyor.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlerden biri 100 bin liralık "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü"nün sahibi olacak.

Yarışmada "En İyi Yönetmen" kategorisi 20 bin lira, "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" 15'er bin lira, "En İyi Senaryo", "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Kurgu" dallarında 10'ar bin liralık ödüller dağıtılıyor.

Ayrıca festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında yer alan filmlerden birine FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) tarafından 10 bin liralık "En İyi Yapımcı Ödülü" de takdim edilecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Donald Trump Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Amelia Hamlin Meghan Markle Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: '9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:00:30. #1.17#