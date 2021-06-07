9. Boğaziçi Film Festivali 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek!
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9. Boğaziçi Film Festivali 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek!

9. Boğaziçi Film Festivali 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek!
Bültenler - Haberler | Güncel

Hem Türk sinemasından hem de dünya sinemasından dikkat çekici yapımları bir araya getiren Boğaziçi Film Festivali bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında dokuzuncu kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile gerçekleşecek 9. Boğaziçi Film Festivali bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl #HerŞeyeRağmen sloganıyla pandemi sürecinin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen, sosyal mesafeli olarak fiziki şartlarda gerçekleşen festival film gösterimlerini, filmlerin ait olduğu sinema salonlarında seyirciyle buluşturmuştu. Boğaziçi Film Festivali bu yıl da seyircisini sinema salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor!

Ulusal Yarışma Heyecanı!

1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa Kurmaca ve Ulusal Kısa Belgesel film yarışması kategorilerinde heyecan devam edecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü için jüri karşısına çıkarken; yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu dallarında da akçeli ödüller dağıtılıyor. Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada FİLM – YÖN En İyi Yönetmen Ödülü ile Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından bir filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü veriliyor.

Uluslararası Yarışmalarda Türkiye Prömiyeri!

Uluslararası Uzun Metraj, Uluslararası Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Belgesel film yarışmalarında yer alan tüm filmler bu yıl da Türkiye'de ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Kısa Film Üretimine Tam Destek!

Festivalin, ilk yılından itibaren kısa filme ve kısa film üretimine olan desteği sürüyor! Ulusal Kısa Kurmaca Film ve Ulusal Kısa Belgesel Film olmak üzere yarışmalı iki farklı kategoride en iyi film ödüllerinin verileceği festivalde süresi 20 dakikayı aşmayan deneysel, animasyon ve kurmaca filmler Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'na; süresi 30 dakikayı aşmayan belgesel filmler Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışmasına başvurabilecek. Kurmaca kategoride yer alacak filmlerden biri de İstanbul Medya Akademisi tarafından verilecek Genç Yetenek Ödülü'nün sahibi olacak.

Festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak.

Bosphorus Film Lab 24 – 29 Ekim Tarihlerinde!

Festivalin endüstriye yönelik etkinlikleri ve proje geliştirme bölümü olan Bosphorus Film Lab'de Pitching Platformu ve Work in Progress başvuruları alınacak.

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab'e yapım ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek. Pitching Platformu'nda yer alacak bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü'nü alırken bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü'nün sahibi olacak. Work in Progress kapsamında yer alan projeler de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Dağıtım Ödülü için sunumlarını gerçekleştirecek.

First Cut Lab Kurgu Atölyesi Üçüncü Kez İstanbul'da!

2015'ten bu yana uluslararası birçok film festivalinde; ilk kurgusu veya kaba kurgusu tamamlanmış projelerin geliştirilmesi için tasarlanan workshop programı olan First Cut Lab bu yıl da 9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında İstanbul'da düzenlenecek.

9. Boğaziçi Film Festivali 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festival hakkında detaylı bilgi ve başvuru süreçleri www.bogazicifilmfestivali.com üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak: Bültenler

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