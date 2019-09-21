21.09.2019 10:44

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ile Magazin Gazetecileri Derneğince (MGD) Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, bazı kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası "CineBodrum" programıyla başladı.

Sinema salonu işletmecileri, yapımcılar, dağıtımcılar ve sanatçıların bir araya geldiği program kapsamında SİSAY Emek Ödülü sahiplerini buldu.

İsleke Meydanı'nda oyuncu Hakan Bilgin'in sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde, Gani Müjde söyleşiler gerçekleştirdi.

Etkinlikte, SİSAY başarı ödüllerinin Ali Sunal, İlker Ayrık, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Onur Atilla'ya, SİSAY onur ödüllerinin Birol Güven ile Mustafa Uslu'ya, SİSAY Basın Özel Ödülü'nün Ali Eyüboğlu'na, SİSAY emek ödülünün Hakan Bilgin'e ve SİSAY Genç Yetenek Ödülü'nün ise Hayat Van Eck'a verildiği açıklandı.

Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum'un turizmde bir marka olmasını yanı sıra sanat ve kültürel etkinliklerde de önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

SİSAY Başkanı Cek Sezgin de Türk sinemasının yükselen bir değer olduğunu, başarılarının arttığını belirtti.

Ödül töreni programında bazı filmlerin de tanıtımı yapıldı.

Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini beyaz perdeye aktarıldığı ve 22 Kasım'da gösterime girecek "Naim" filmi de bu filmler arasında yer aldı. Yapımcı Mustafa Uslu, "Ayla" ve "Müslüm" filminin başarıl elde ettiğini "Naim" filminin de layık olduğu yeri bulacağına inandığını bildirdi.

Sinemaseverler etkinliği ilgiyle izledi

Festival, 27 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA