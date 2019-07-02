9 bin yıllık höyükte kazı başladı

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki 9 bin yıllık Gözlükule Höyüğü'nde bu yılki kazı çalışmalarına başlandı.

Tarihi Neolitik Çağ'a kadar uzanan Gözlükule Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları ABD Macalester Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Serdar Yalçın'ın sorumluluğunda yürütülüyor. 12 araştırmacı akademisyen ve 6 işçi, kazı alanında büyük titizlikle çalışıyor.

Gözlükule Höyüğü'nün Anadolu arkeolojisinde çok önemli yeri bulunduğunu belirten Dr. Serdar Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi'nce 2007 yılında başlatılan bilimsel kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 200 metrekare alanda 9 ayrı açma noktasında Tarsus ilçesinin tarihine ışık tutacak bulgulara ulaşıldığını söyledi. Yalçın, bu yılki kazılarda 4 noktada çalışmaların yapılacağını aktararak, kazılarda elde edilecek bulguların Boğaziçi Üniversitesi Tarsus- Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi'nde incelenerek muhafaza edileceğini dile getirdi.



Kaynak: DHA