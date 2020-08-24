9 bin yıllık alanda yapılan kazıda bir insan iskeleti bulundu
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9 bin yıllık alanda yapılan kazıda bir insan iskeleti bulundu

Milletvekili Selim Yağcı, kazı çalışmaları devam eden ve içinde 9 bin yıllık bulgular bulunan Bahçelievler Yerleşkesinde incelemelerde bulunarak, "İlk insanlara ilişkin belirgin bulgular, yatış şekli ile ilgili fotoğraflarda mevcut.

9 bin yıllık alanda yapılan kazıda bir insan iskeleti bulundu
24.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:08

Milletvekili Selim Yağcı, kazı çalışmaları devam eden ve içinde 9 bin yıllık bulgular bulunan Bahçelievler Yerleşkesinde incelemelerde bulunarak, "İlk insanlara ilişkin belirgin bulgular, yatış şekli ile ilgili fotoğraflarda mevcut. Ama gerekli incelemeler yapılıp izinler alındıktan sonra bunu literatüre ve kamuoyuna paylaşacak" dedi.

Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ile birlikte Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve kentin milattan önce 9 bin yıl öncesi tarihi hakkında önemli detayları barındıran kazı alanı çalışmaları inceledi. Milletvekili Yağcı, Bilecik'in tarihsel anlamda MÖ. 4 binli yıllarda kurulduğunu iddia edildiğini anlatarak, "Buna ilişkin belgeler, bulgular vardı. Burada MÖ. 8 binli yıllara ilişkin bulgular bulundu. Ama bunların gerçekleştirilip bir programa konulması tabii ki zaman aldı. 2019 yılı içerisinde, Kültür Bakanlığımız bağlı Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemiz işbirliği ile üniversitemize bağlı Arkeoloji Bölümü hocaları ve öğrencilerimiz burada kazı çalışmalarına başladılar. İlk çalışmalar başladığı zaman burada dünyaya da ışık tutacak bir tarihi alanın olduğu tespit edildi. Eminim bu çalışmalar devam ettiği süre içerisinde burada sadece Bilecik için değil, Türkiye için değil dünya insanlığı için büyük bulguları hep birlikte bulacağız. Bizlerin görevi idareciler, siyasetçiler olarak bu dünyaya ya ışık tutan bilgi ve belgelerin ortaya çıkması noktasında gerekli destekleri vereceğiz" dedi.

"Bilecik Belediyesine teşekkür ederim"

Milletvekili Yağcı, teknik anlamda destek veren Bilecik Belediyesine teşekkür ederek, "Bu alanda belediyemizde bazı teknik ekipman desteklerini vermiş, kendilerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok değerli genç hocalarımız, böyle bir tarihi olayı gün yüzüne çıkardılar. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Eminim bunun üzerine çok makaleler yazılacak. Bilecik'in ismi dünya literatüründe bu alanda çok makalelerde yer alacak. Bu şehrin bu zamana kadar yakın tarih anlamında hep biz Osmanlı Devletinin kuruluş mekanı olarak burada şey yapıyorduk. Ama milattan önceki yıllara ilişkinde gerçekten Batı Anadolu'da ki ilk yerleşim yerlerinden birisi olması ve hocalarımızın kısa verdiği bilgiden anlaşılıyor ki, burada ki medeniyetin çağında Avrupa'da ki medeniyetten daha üstün bulgu ve belgeler olduğu, buradan medeniyet ihracatı yaptığımızın da bir göstergesi olduğunu ifade ediyorlar. Onun için biz, bir Bilecikli olarak ilk Bileciklileri burada tespit etmekten onlarla bunun izini bulmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Şehrimizin turizmine, ekonomisine zaman içerisinde bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunlar 2013'te ilk bilgiler bulundu ve 7 sene sonra bugün 2020'de kazılar yapılıyor. Yarın bir gün gerçek değerini alması belki burası çok önemli bir sit alanı olarak literatüre girdikten sonra ziyaret mekanlarında öncelikli birisi olacak" dedi.

"İlk insanlara ilişkin belirgin bulgular, yatış şekli ile ilgili fotoğraflarda mevcut"

İlk insanlara ilişkin belirgin bulgular, yatış şekli ile ilgili fotoğraflarda mevcut olduğunu anlatan Milletvekili Yağcı, "Tabi belirgin bulgular var. Ama bunlar belirgin izinlerle hocalarımız görüldüler olduktan sonra az önce bana bir iki fotoğraf gösterdiler. Bunlara ilişkin bunlar, izinler olmadan. Ama buradaki ilk insanlara ilişkin belirgin bulgular, yatış şekli ile ilgili fotoğraflarda mevcut. Ama gerekli incelemeler yapılıp izinler alındıktan sonra bunu literatüre ve kamuoyuna paylaşacak. Fakat bunlar izne tabii olduğu için belirli incelemeler olmadığı için sizlerle şuanda paylaşamıyoruz. Ama zaman içerisinde açıklanacak. Bu da yani önemli bir olay. MÖ. 10 bin yılındaki insanın iskeletini veya onun kalıntılarını dünyaya tanıtmış olunacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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