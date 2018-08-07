9 Bin Liralık Kablo Hırsızlığına 4 Gözaltı

Samsun'da açıktan kablo hırsızlığı yaparak yaklaşık 9 bin TL değerindeki kabloları çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaklaşık 2 bin metreyi bulan ve 9 bin TL değerindeki kabloları çaldıkları iddia edilen Necati A.(16), Adnan Ş.(15), Muharrem Ö.(27) ve Recep O. (27) Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler doktor raporunun ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN