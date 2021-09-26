9 bin 600 uyuşturucu hap ve esrar ile yakalandı

KONYA'daki operasyonda 9 bin 600 uyuşturucu hap, 2 kilo 310 gram esrar, 1 kilo 30 gram Sentetik Uyuşturucu ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi, M.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A.'nın uyuşturucu ticari yaptığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin, Karatay ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda M.A. gözaltına alındı, yapılan aramada da 9 bin 600 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 310 gram esrar, 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar da metamfetamin ele geçirildi. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.