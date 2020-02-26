9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

26.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:44
9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'te düzenlenen operasyonda 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Göktürk Mahallesi'ndeki bir bağ evine operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste yaptığı aramada 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt buldu.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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