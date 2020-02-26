9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bir bağ evinde ve araçta yapılan aramalarda 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

26.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:58
9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'te bir bağ evinde ve araçta yapılan aramalarda 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bağ evinde ve bir araçta kaçak akaryakıt ticareti yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bağ evine baskın yaptı. Şehitkamil ilçesi Göktürk Mahallesi'ndeki bağ evinde ve araçta yapılan aramada 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Araca el koyan polis, şüpheli hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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