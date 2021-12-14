9. Bilişim Yıldızları Proje Yarışmasında Mezunlarımızın Projesi Birinci Oldu 14.12.2021

Özel Sektör, yerel Yönetimler ve üniversiteler kategorilerinde Türkiye'nin en başarılı yerli ve milli/özgün projelerinin yarıştığı "9. Bilişim Yıldızları Proje Yarışması"nda Atılım Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümlerinden katılan mezunlarımız birincilik ödülü kazandı. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyemiz Doç. Dr. Meltem Eryılmaz önderliğinde yarışmaya katılan Eylül Uçan, Gizem Turan, Ecem Balkaya ve Seden Gülay Oral'dan oluşan ekip "Yapay Zeka ile İşaret Dilini Farklı Dillerde Metne Çeviren Mobil Uygulama" Bitirme Projelesi ile Üniversite Kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

2020/2021 Bahar dönemi bitirme projesi olan çalışmada Türk işaret dili bilen işitme engelli bireylerin iletişim problemlerini geliştirilen mobil uygulama ile en aza indirgemek hedeflendi. Türk işaret dilini kullanan işitme engelli bireylerin hem yurt içinde hem de yurt dışında zorluk çekmeden ve karşısındaki kişinin işaret dili bilip bilmediğini düşünmeden eş zamanlı iletişim kurmasını sağlamak ve günlük sosyal yaşantılarını uluslararası ölçekte güçlendirmek amaçlandı. Geçmişte ülkemizde yapılmış olan masaüstü uygulamaları günlük hayatta kullanım kolaylığı sağlamadığı için geliştirilen mobil uygulamada öncelikli olarak Türk işaret dili ile yapılan hareketlerin Türkçe metinlere çevrilmesi sağlandı. Uygulama ile ayrıca metin veya ses olarak algılanan kelimelerin işaret dili hareketlerine çevrilmesi ile iki yönlü iletişim gerçekleştirilebiliyor. Uygulama eklenen dil özellikleri sayesinde yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kullanım olanağı tanıyor.

Projenin bir diğer amacı da belirli düzeyde işitme sorunu olan bireylerin yanı sıra doğuştan işitme kaybına sahip olan bireylerin topluma kazandırılması. Uygulamanın daha çok insana ulaşabilmesi için daha yaygın olan Android işletim sistemi kullanıldı. Çalışmada günümüzün popüler teknoloji trendlerinden olan Yapay Zeka (Artificial Intelligence) alt kümelerinden Makine öğrenmesi (Machine Learning) ve Derin Öğrenme (Deep Learning) kütüphaneleri kullanıldı. Bu özelliği ile söz konusu uygulama hem ülkemizde hem de yurtdışında muadili olmayan önemli ve özgün bir proje özelliği taşıyor.

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