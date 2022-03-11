9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli hırsızlık suçundan yakalandı - Haberler

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9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli hırsızlık suçundan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli hırsızlık suçundan yakalandı

Düzce'de 9 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şüphelinin, camiden ve 2 iş yerinden daha hırsızlık yaptığı tespit edildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de 9 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şüphelinin, camiden ve 2 iş yerinden daha hırsızlık yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir camide ve 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının Y.K. isimli şüpheli tarafından yapıldığını tespit eden ekipler, şahsı takibe aldı. Y.K., evinin bulunduğu sokakta polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise hırsızlık olaylarında kullanılan eldiven, bıçak ve çok amaçlı tornavida bulundu. Y.K.'nın 9 ayrı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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