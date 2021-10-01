Van'da 9 ayrı dosyadan 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Van'da 9 ayrı dosyadan 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da 9 ayrı dosyadan 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı Van'da 9 ayrı dosyadan aranması, 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van'da 9 ayrı dosyadan 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı

VAN - Van'da 9 ayrı dosyadan aranması, 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; 9 ayrı dosyadan aranması, 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.V. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs yapılan işlemlerin ardından Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.

Van'da 9 ayrı dosyadan 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı

Van'da 9 ayrı dosyadan 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı

Van'da 9 ayrı dosyadan 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı

Van'da 9 ayrı dosyadan 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı

Van'da 9 ayrı dosyadan 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı

Van'da 9 ayrı dosyadan 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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