9 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ, HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI
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9 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ, HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de 12 günde 9 ayrı hırsızlık olayına karışan E.A. (41), hırsızlık yaparken yakalandı.

OSMANİYE'de 12 günde 9 ayrı hırsızlık olayına karışan E.A. (41), hırsızlık yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Nisan- 10 Mayıs tarihleri arasında Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen 9 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 100'ün üzerinde kamera görüntülerinden hırsızlık olayının şüphelisinin E.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, 1 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, 6 akü, radyatörler, kapı kolları, sinyal farları gibi araç parçası malzemeleri çalan şüpheliyi takibe aldı. Polis ekipleri, yeni bir hırsızlık olayına karıştığı sırada E.A.?yı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

9 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ, HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI
9 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ, HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI
9 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ, HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI
9 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ, HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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9 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ, HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI - Haberler
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