9 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli, hırsızlık yaparken yakalandı

, OSMANİYE'de 12 günde 9 ayrı hırsızlık olayına karışan E.A. (41), hırsızlık yaparken yakalandı.

, OSMANİYE'de 12 günde 9 ayrı hırsızlık olayına karışan E.A. (41), hırsızlık yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Nisan- 10 Mayıs tarihleri arasında Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen 9 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 100'ün üzerinde kamera görüntülerinden hırsızlık olayının şüphelisinin E.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, 1 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, 6 akü, radyatörler, kapı kolları, sinyal farları gibi araç parçası malzemeleri çalan şüpheliyi takibe aldı. Polis ekipleri, yeni bir hırsızlık olayına karıştığı sırada E.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

- Osmaniye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL