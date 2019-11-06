9 aylık çalışmayla dünya şampiyonu oldu

06.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:10

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Zeynep Çam, 9 ay önce başladığı muaythaide dünya şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ailesinin hiperaktif olduğu gerekçesiyle spora yönlendirdiği Zeynep, 9 ay önce Kartalspor Kulübü bünyesinde muaythaiye başladı.

Kısa sürede antrenörünün dikkatini çeken Zeynep, dünya şampiyonası elemelerine hazırlandı.

Bu dönemde oyun oynarken ayak parmağı kırılan Zeynep, buna rağmen pes etmedi.

Elemelere ayak parmağı kırık olmasına rağmen katılan küçük sporcu, Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Geçen ay Antalya'da düzenlenen ve 65 ülkeden 800 sporcunun katıldığı şampiyonada Zeynep, 30 kiloda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Durgut: "Eleme maçlarına kırık ayak parmağı ile çıktı"

Kartalspor Kulübü Antrenörü Zahid Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyalleştirmek, internet bağımlılığından uzaklaştırmak için çocukları ve gençleri sporla tanıştırdıklarını söyledi.

Bunlar arasında bulunan Zeynep'in başarısı ve azmiyle dikkati çektiğini belirten Durgut, "Zeynep hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Ailesi de büyük destek verdi." dedi.

Zeynep'in Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'na hazırlanırken zorluklar yaşadığına işaret eden Durgut, şunları kaydetti:

"Bilecik'te düzenlenen elemeler öncesinde ayak parmağını kırınca nasıl tez vakitte iyileştiririz diye doktor doktor dolaştık. Zeynep şampiyonaya gitmeyi çok istiyordu. Bize, 'Bana güvenin hocam, ben inanıyorum' dedi. Eleme maçlarına kırık ayak parmağı ile çıktı. Şampiyonada ise beklediğimizden fazlasını yaparak şampiyon oldu. 4 rakibinden 2'sini nakavtla, diğer 2'sini 3-0 yendi. Milli marşımızı okuttuğu için çok mutlu olduk."

Zeynep Çam ise altın madalya kazandığı için gururlu olduğunu vurgulayarak, "Spora başlayalı 9 ay oldu. Bu sürede il birinciliği kazandım. Ardından Türkiye ikinciliğim oldu. Son olarak dünya şampiyonluğunu kazandım. Benim için çok heyecanlıydı. Bundan sonra yıldızlar ve gençlerde de dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA