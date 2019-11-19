9 ayda 461 daireye yapı ruhsatı verildi

19.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:40

Kilis'te, yılın ilk 9 aydında 461 daireye yapı ruhsatı verildi.



2019 yılında Kilis'te yapı ruhsatı verilen bina sayısı 42 oldu. Kilis, yapı ruhsatı verilen bina sayısı bakımından tüm iller içinde 75. sırada yer aldı. Bu binaların toplam yüz ölçümü 193 bin 585 metrekare iken toplam değeri 377 milyon 487 bin TL oldu. Değer bakımından Kilis ili, tüm iller içinde 43. sırada yer aldı. Yapı ruhsatı verilen daire sayısı ise 461 daire oldu. Tüm iller içinde daire sayısı bakımından Kilis, 66. oldu. 9 ayda Kilis'te yapı kullanım izin belgesi verilen bina 76, daire ise 843 oldu. Toplam değer 289 milyon 616 bin TL oldu. - KİLİS

Kaynak: İHA