9 Ayda 14 Bin 715 Alman Şirketi İflas Etti

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede 2018 yılı ocak- eylül döneminde 14 bin 715 işletmenin iflas ettiğini açıkladı. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflaslardan en çok 2 bin 555 iflas davası ile inşaat sektörü etkilendi. Bunu 2 bin 525 iflas başvurusuyla motorlu taşıt satışı, bakım ve onarım sektörü ve bin 714 başvuruyla konaklama sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 17,6 milyar euro olarak kaydedildi. İflaslar, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 geriledi.