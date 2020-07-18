9 ay oturuyorlar, yazın siparişlere yetişemiyorlar
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9 ay oturuyorlar, yazın siparişlere yetişemiyorlar

Siirt'te piknik sezonunun açılması ile birlikte mangal, ızgara ve semaver satışı yapan iş yerleri siparişlere yetişemez duruma geldi.

9 ay oturuyorlar, yazın siparişlere yetişemiyorlar
18.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:32

Siirt'te piknik sezonunun açılması ile birlikte mangal, ızgara ve semaver satışı yapan iş yerleri siparişlere yetişemez duruma geldi. Yılın 9 ayı oturan ustalar, yaz ayları ile birlikte biran olsun boş durmuyor.

Korona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla mangal, semaver gibi piknik çeşitlerine vatandaşların rağbet gösterdiğini belirten mangal ve ızgara satıcısı Kadir Göz, yaz mevsimiyle birlikte piknik sezonunun açıldığını ve piknikçilerin mangala olan ilgilerinin artığını söyledi. Siirt'te bakırcılar çarşısında mangal ve ızgara gibi birçok ürünün satışını yapan kadir Göz, "10 yıldır bu mesleği yapıyorum. 9 ay oturuyoruz. 3 ay burada çalışıyoruz. 30 liradan başlıyor mangallarımız 100 liraya kadar var. Yazın başlamasıyla vatandaşlar mangala çok fazla rağbet gösterdi. Bu 3 ayda çok fazla mangal satışımız oluyor" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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