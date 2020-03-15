9 Avrupa ülkesinden dönüş uçuşları 2 gün öne alındı
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Koronavirüs, Avrupa, Güncel

9 Avrupa ülkesinden dönüş uçuşları 2 gün öne alındı

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konulan 9 Avrupa ülkesinden öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadelerinin 2 gün öne alınarak 15 Mart olarak değiştirildiğini duyurdu.

15.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:53
9 Avrupa ülkesinden dönüş uçuşları 2 gün öne alındı

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konulan 9 Avrupa ülkesinden öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadelerinin 2 gün öne alınarak 15 Mart olarak değiştirildiğini duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsü nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24: 00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir. Uçuş kısıtlaması tedbiri konan Avrupa ülkeleri; Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Norveç, Danimarka" denildi.


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Kaynak: DHA

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