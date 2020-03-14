9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türklerin 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönüş yapabileceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türklerin 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönüş yapabileceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz, 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar (TSİ) ülkemize dönüş yapabilecek" dedi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA