9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası Alanya'da sona erdi
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9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası Alanya'da sona erdi

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası Alanya'da sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası, kadın ve erkeklerde 'yol yarışları' etabıyla sona erdi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası, kadın ve erkeklerde 'yol yarışları' etabıyla sona erdi.

Alanya İskele Caddesi'nde başlayan etapta, kadınlar 78, erkekler 106 kilometre pedal çevirdi.

Erkeklerde Rusya'dan İvan Makarov birinci, Slovakya'dan Adrian Babic ikinci, Rusya'dan Dmitriy Rozanov üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Ukrayna'dan Yelisaveta Topchaniuk birinciliği, Rusya'dan Victoria Shiryavskova ikinciliği ve aynı ülkeden Daria Rozanova üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon yetkilileri verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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