9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası Alanya'da sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası, kadın ve erkeklerde "Kriteryum" yarışıyla devam etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası, kadın ve erkeklerde "Kriteryum" yarışıyla devam etti.

Şehir merkezinde koşulan etapta kadınlar 28.8, erkekler ise 50.4 kilometre pedal çevirdi.

Erkeklerde Slovakya'dan Adrian Babic birinci, Rusya'dan İvan Makarov ikinci, Rusya'dan Dmitriy Rozanov üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Rusya'dan Alisa Bondareva birinciliği, aynı ülkeden Aleksandra Evdokimova ikinciliği ve Daria Rozanova üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini EDSO Teknik Delegesi Ota Pansky ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri verdi.

Organizasyon, 28 Mart'ta Alanya İskele Caddesi'nde koşulacak, kadınlarda 78, erkeklerde 106 kilometrelik yol yarışları etabıyla tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt