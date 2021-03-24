9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası Alanya'da sürüyor
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9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası Alanya'da sürüyor

24.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:07
9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası Alanya'da sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası, kadın ve erkeklerde "Bireysel Zamana Karşı" yarışıyla devam etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası, kadın ve erkeklerde "Bireysel Zamana Karşı" yarışıyla devam etti.

Yeşilöz ile Gazipaşa arasında koşulan etapta kadınlarda 28, erkekler ise 35 kilometre pedal çevirdi.

Erkeklerde Rusya'dan Dmitriy Rozanov birinci, Slovakya'dan Adrian Babic ikinci, Rusya'dan İvan Makarov üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Rusya'dan Alisa Bondareva birinciliği, aynı ülkeden Victoria Shiryavskova ikinciliği, Ukrayna'dan Yelisaveta Topchuaniuk üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini EDSO Teknik Delegesi Ota Pansky ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri verdi.

Organizasyon, yarın şehir merkezinde koşulacak, kadınlarda 28.8, erkeklerde 50.4 kilometrelik "Kriteryum" etabıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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