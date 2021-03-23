9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası Alanya'da başladı
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9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası Alanya'da başladı

23.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:44
9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası Alanya'da başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası, kadın ve erkeklerde eleminatör yarışlarıyla başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası, kadın ve erkeklerde eleminatör yarışlarıyla başladı.

Yarışlara 16 ülkeden 48 erkek ve 23 kadın sporcu katıldı. 1000 metrelik sprint parkurunda erkeklerde Rusya'dan Ilya Gutenev birinci, Slovakya'dan Adrian Babic ikinci, Rusya'dan Nikolai Dittenbir üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Ukrayna'dan Yelisaveta Topchuaniuk birinciliği, Rusya'dan Alisa Bondareva ikinciliği, aynı ülkeden Daria Rozanova da üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini EDSO Teknik Delegesi Ota Pansky ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri verdi.

Organizasyon, yarın Yeşilöz ile Gazipaşa arasında koşulacak, kadınlarda 28, erkeklerde 35 kilometrelik "Bireysel Zamana Karşı" etabıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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