9 Aralık Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle
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9 Aralık Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle

09.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:33
9 Aralık Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle

BBC dizisi İngiliz yapımı Dr. Foster dizisinin Türk televizyonlarına uyarlanması Sadakatsiz, ilk yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisinde baş rolleri Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşıyor. 9. bölümüyle ekranlara gelecek Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı ve tüm detayları yazımızda!

BBC dizisi İngiliz yapımı Dr. Foster dizisinin Türk televizyonlarına uyarlanması Sadakatsiz, ilk yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisinde baş rolleri Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşıyor. 10. bölümüyle ekranlara gelecek Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı ve tüm detayları yazımızda!

SADAKATSİZ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem ve Burak Sergen gibi büyük oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisinin orijinali Dr. Foster adıyla BBC'de yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Türk yapımı Sadakatsiz de aynı şekilde yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Sadakatsiz dizisi Kanal D'de yayınlanıyor. Her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan dizinin bu haftaki bölümü de 9 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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2 yıl sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor. Ancak Asya duydukları karşısında bir afallama yaşıyor. Asya'yı unutamadığını söyleyen Volkan ne yapmak istiyor?

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