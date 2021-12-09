9 Aralık Masterchef yemekleri! Masterchef kübbülmüşviyye tarifi! Kübbülmüşviyye nasıl yapılır? Kübbülmüşviyye tarifi nedir?

Kübbülmüşviyye tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bu tarifi evinizde denemek isterseniz Kübbülmüşviyye tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde

KÜBBÜLMÜŞVİYYE TARİFİ MALZEMELERİ

3 su bardağı ince bulgur (simit)

300 gr yağsız kıyma

250 gr iç yağı (gömlek yağı)

1 kuru soğan

1 çay bardağı ceviz içi

1 çorba kaşığı nane

2 tatlı kaşığı kırmızı biber (biri köfteye)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

KÜBBÜLMÜŞVİYYE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Simit geniş bir tepsiye konur. Küçük küçük doğranmış soğan, tuz ve kırmızı biber ilave edilir. 2 dakika yoğurulur. Ara sıra avuç avuç soğuk su alınarak simit yumaşayıncaya kadar 20-25 dakika yoğurulur. Et ilave edilerek biraz daha yoğurulur. Tepsinin bir tarafına basılır. ET makinesi ile yapılacaksa önce ıslatılmış simit, tuz, kırmızı biber ve soğan iki kez çekilir. Sonra kıyma eklenir. Bir kez daha çekilerek kolayca hazırlanır.

İçinin Hazırlanması

İç yağı makinada çekilerek kıyma haline getirilir. İçerisine kıyılmış ceviz içi, tuz, kırmızı biber, nane, karabiber ve tarçın ilave edilerek yoğurulur. İki fındık büyüklüğünde parçalara ayırılarak bir cm kalınlığında oval şekil verilir.

Köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Islak elle yuvarlanarak işaret parmağıyla yarım cm kalınlığında oyulur. Ortasına hazırlanan içten bir tane yerleştirilir. Ağzı kapatılarak üçgen şeklinde kapatılır. Köfte ince oyulmalıdır.

Bütün köftelere aynı şekil verilerek bir tepside biriktirilir. Mangalda ızgara üzerinde iki tarafı da pembeleşinceye kadar pişirilir. (Pişerken içindeki iç yağı eriyerek köfteye güzel bir lezzet verir.

Sıcak sıcak servis yapılır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet