9 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 9 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?

9 Aralık Masterchef 2021'de bu akşam yarışmacılar takım oyununu Kilis'te yaptılar. Şefler, yarışmacılardan yöresel yemekler olan şişberek, öcce, kübbülmüşviyye, ekşili kebap ve cennet çamuru yapmalarını istediler.Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzet severler, Masterchef'te takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

9 Aralık MasterChef'te yarışmacılar takım oyununu Kilis'te yaptılar. Şefler, yarışmacılardan yöresel yemekler olan şişberek, öcce, kübbülmüşviyye, ekşili kebap ve cennet çamuru yapmalarını istediler. Yapılan yemekleri tadan jüriler, Mavi Takımın yemeklerini daha çok beğendiler. Böylece dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

9 ARALIK MASTERCHEF TAKIM OYUNU MENÜSÜ KİM KAZANDI?

Şişberek - Mavi Takım

Öcce - Mavi Takım

Kübbülmüşviyye - Kırmızı Takım

Ekşili kebap - Mavi Takım

Cennet çamuru -Mavi Takım

9 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

9 Aralık Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takımdan Burcu, Dilara,ve Mert yarıştı. Bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan isim Burcu oldu.

9 ARALIK MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

9 Aralık Masterchef'te eleme potasına giden isim Mert oldu. Kaptan Mert, Dilara yerine kendini potaya gönderdi.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

8 Aralık Masterchef'te şefler, yarışmacılardan kendi seçtikleri başlangıç, ana yemek ve tatlı yapmalarını istediler. Yapılan yemekleri tadan şefler Kırmızı takımın yemeklerini daha çok beğendiler. Böylece dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.

8 Aralık Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Eleme potasına giden isim Görkem oldu.

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