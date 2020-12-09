9 Aralık MasterChef 25.000 TL'nin sahibi kim? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Serhat mı? Barbaros mu?
09.12.2020 00:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:41
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye ödül oyunu ile izleyici karşısına çıktı. 9 Aralık MasterChef 25.000 TL'nin sahibi kim? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Serhat mı? Barbaros mu?
9 Aralık MasterChef 25.000 TL'nin sahibi kim? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Serhat mı? Barbaros mu?
9 ARALIK MASTERCHEF 25.000 TL LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Yarışmacıların bireysel performans göstererek mücadele sergilediği ödül oyununda bu hafta farklı bir format uygulandı. Birbirinden lezzetli tatlılar yapan yarışmacılardan Barbaros 1. oldu.
9 ARALIK MASTERCHEF MENÜ
Sufle,
Cheesecake,
Ayva tatlısı,
Lokma,
Profiterol,
Trileçe