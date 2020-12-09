9 Aralık MasterChef 25.000 TL'nin sahibi kim? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Serhat mı? Barbaros mu?
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9 Aralık MasterChef 25.000 TL'nin sahibi kim? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Serhat mı? Barbaros mu?

09.12.2020 00:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:41
9 Aralık MasterChef 25.000 TL'nin sahibi kim? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Serhat mı? Barbaros mu?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye ödül oyunu ile izleyici karşısına çıktı. 9 Aralık MasterChef 25.000 TL'nin sahibi kim? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Serhat mı? Barbaros mu?

9 Aralık MasterChef 25.000 TL'nin sahibi kim? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Serhat mı? Barbaros mu?

9 ARALIK MASTERCHEF 25.000 TL LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların bireysel performans göstererek mücadele sergilediği ödül oyununda bu hafta farklı bir format uygulandı. Birbirinden lezzetli tatlılar yapan yarışmacılardan Barbaros 1. oldu.

9 ARALIK MASTERCHEF MENÜ

Sufle,

Cheesecake,

Ayva tatlısı,

Lokma,

Profiterol,

Trileçe

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