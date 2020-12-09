9 Aralık MasterChef 25.000 TL'nin sahibi kim? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Serhat mı? Barbaros mu?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye ödül oyunu ile izleyici karşısına çıktı. 9 Aralık MasterChef 25.000 TL'nin sahibi kim? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Serhat mı? Barbaros mu?