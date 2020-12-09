9 Aralık Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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9 Aralık Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

09.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:03
9 Aralık Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

9 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Aralık'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Aralık Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2848396

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 09/12/2020 09:00:00 - 09/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2850204

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AHMER, ATABEK, ATAMAN, AYGÜL, AYPARE, BAHTİYAR, BİLGEKAĞAN, BİNDALLI, CENAP, DOSTLUK, ERKILIÇ, FEVZİ, GÖÇMENKENT, GİRAY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HAVZA, KANDIRA, KARAGÖZ, KUDRETLİ, KURAL, MENEVİŞ, NİLSU, SARI MİMOZA, SEYİTGAZİ, SIRAEVLER, SÜRMELİ, TEZCAN, UMUTLU, YENİHAMAM, YENİYIL, YEŞİLLİK, ZEKAT, ÇATALÇEŞME, İNKİŞAF, ŞANLI sk bölgelerinde 09/12/2020 09:30:00 - 09/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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