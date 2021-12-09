9 Aralık 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Aralık Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31684 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 9 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Aralık Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

9 ARALIK PERŞEMBE RESMİ GAZETESİ!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4889)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletleri Temsil Etmekte Olan Birleşmiş Milletler Çevre Programı Arasında Akdeniz'in Deniz Çevresi ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi ve Protokolleri 22 nci Taraf Ülkeler Toplantısının Organizasyonuna İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?4890)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?4891)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:?4892)

–– Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan RMA Şehir Giriş İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?4893)

–– "154 kV (Eskişehir 2-Alpu TCDD E.İ.H.) Alpu TM Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?4894)

–– Kırıkkale İli, Merkez ve Balışeyh İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Savunma Sanayii Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?4895)

–– Niğde İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Niğde Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?4896)

–– Gümüşhane İli, Kürtün İlçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı Köyleri ile Trabzon İli, Şalpazarı İlçesi, Gökçeköy?Mahallesi Arası İki İl Sınırının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı:?4897)

–– Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazlarda Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4898)

–– "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-INTERPOL Arasında 2021 Yılında İstanbul'da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşma"nın Yürürlük Tarihinin 11 Kasım 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?4899)

YÖNETMELİKLER

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Lokman Hekim Üniversitesi Dudak, Damak Yarıkları ve İlişkili Anomaliler Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2018/2994 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/9/2021 Tarihli ve 2018/35120 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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