9 Aralık 2021 Haberleri
9 Aralık 2021 Manşet Haberleri.
- Bağcılar'da bahçede yeni doğmuş bebek bulundu
- AK Partili Resul Tosun gündem olan sözleriyle ilgili günah çıkarttı: Ekonomist olmayanlar konuya girince gülünç oluyor demek ki
- Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerlerine kayyum atandı
- Fenerbahçe kasasını doldurdu! İşte Kanarya'nın Avrupa Ligi'nden elde ettiği toplam gelir
- Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı seçmene iddialı seçim vaadi: Belediyeyi verin elektrik bedava
- Erteleme maçında gol yağmuru! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen son takım Villarreal oldu
- Şanlıurfa'da 'bedava elektrik' vaadi veren Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den peş peşe tepki! CHP'li belediyeler hatırlatıldı
- Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'ne buruk veda! Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
- Rusya istihbaratı uyardı! Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı'na ilerliyor
- Fenerbahçe'nin efsanesi yıllar sonra Kadıköy'e ayak bastı! Taraftarın sevgisine yumruk şovla cevap verdi
- Son Dakika: Asgari ücretin belli olacağı 4. toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi
- Son dakikalar nefes kesiyor! Galatasaray, İtalya'da turlamaya çok yakın
- MHP'den Acun Ilıcalı ve Hasan Can Kaya tepkisi: Konuşanlar adlı program çukurdur, Hasan Can Kaya seviyesizdir
- Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miting yanıtı: HDP zaten meydanlarda
- İtalyan devi transferi için pusuda! Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor
- Çok sayıda kişiyi dolandıran kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı
- İki kadının küçük kıza hırsızlık yaptırdığı görüntüler kamerada
- Asgari ücrette son viraja girilirken CHP 'Kesinlikle' diyerek ilk kez rakam verdi
- Beşiktaş bir vedaya daha hazırlanıyor! Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi
- Bütçe görüşmelerinde renkli görüntüler! HDP'li vekil kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbentle çıktı
- 'Bilmem mi' şarkısıyla gündem olan okul, Sefo'nun konserine izin vermedi
- Son dakika! Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak
- Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti! Yeni rota Konferans Ligi
- Bütçe görüşmelerinde sular durulmuyor! Meclis'te el hareketi ve küfür gerginliği
- Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış
- Okul servisinde başlayan öğrencilerin tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 11 yaralı
- Duyanlar şaştı kaldı! İntihar girişiminde bulunan vatandaşa trajikomik şampiyonluk çağrısı
- 2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
- RTÜK Başkanı Şahin'den inceleme başlatılan Konuşanlar'la ilgili yeni açıklama: Ceza anlamına gelmez
- Fransa'da bütçeyi denkleştiremeyen belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
- Son ankette sürpriz sonuçlar! Cumhur İttifakı yükselişte, Millet İttifakı yakaladığı ivmeyi kaybetti
- Cani adam, öldürüp cesedini yaktığı kameramanın ailesinden özür diledi
- Kılıçdaroğlu, asgari geçim miktarında yaşanan kriz sonrası patronlara seslendi: Geçin bunları da doğru düzgün teklifte bulunun
- Kızını dövdüğü için damadına tokat atan baba, dünürü tarafından vurularak öldürüldü
- Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki 'Beşiktaş' maddesi gündem oldu
- Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı! Şiddeti 100 kilometreyi bulacak
- 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplarda olacak
- Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? Dünyanın merak ettiği soruya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt
- Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi
#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!— Haberler (@Haberler) December 7, 2021
Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı?
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