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9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu

Sırbistan'da düzenlenecek 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na (MCO 2021) katılacak milli sporcular belli oldu.

Sırbistan'da düzenlenecek 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na (MCO 2021) katılacak milli sporcular belli oldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-10 Ekim tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek şampiyonaya sporculardan Ahmet Kaçmaz, Özgür Fettah, Elif Gökçe Avcı, Betül Esner, Aziz Kızıltaş, Ali Aydın, Buket Aydın ve Esma Melle katılacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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