9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu

Sırbistan'da düzenlenecek 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na (MCO 2021) katılacak milli sporcular belli oldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-10 Ekim tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek şampiyonaya sporculardan Ahmet Kaçmaz, Özgür Fettah, Elif Gökçe Avcı, Betül Esner, Aziz Kızıltaş, Ali Aydın, Buket Aydın ve Esma Melle katılacak.