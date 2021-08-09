9 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31563 sayılı Resmi Gazete
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9 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31563 sayılı Resmi Gazete

9 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31563 sayılı Resmi Gazete
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9 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Ağustos Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 9 Ağustos 2021 Pazartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

9 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Ağustos Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

9 AĞUSTOS PAZARTESİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gazi Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/6)

–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/7)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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9 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31563 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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