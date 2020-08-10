9 Ağustos 2020 Haberleri
9 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
10.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 10.08.2020 00:15
- Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
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- Lazio, Vedat Muriqi'in transferi için İstanbul'a geldi
- Kütahya'daki orman yangınları, yıldırım düşmesinden kaynaklandı
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
- Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarının kıymeti salgın döneminde anlaşıldı
- Pençe-Kaplan ve Pençe Kartal operasyonlarında 83 terörist etkisiz hale getirildi
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- Patlamanın ardından Lübnan'da sular durulmuyor! Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etti
- Deniz kenarında fotoğraf çektirmek isterken akıntıya kapılan bir kişi boğuldu
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
- Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
- Bakırköy ve Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 4 kişi gözaltına alındı
- Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
- Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına ulaştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
- Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
- Fenerbahçe, Doğukan Sinik için Antalyaspor'a resmi teklif yapacak
- Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
- Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi
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- Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
- Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor
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- Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
- Otobüs kazasında bacağı kırılan 7 yaşındaki Efe, o anları anlattı: Bütün insanlar yaralıydı
- Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek
- Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor
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