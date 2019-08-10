9 Ağustos 2019 Haberleri
9 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
10.08.2019 00:18
- Radamel Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur
- Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'dan açıklama: Mesele AK Parti'nin derin vicdanına seslenmek
- Galatasaray geçen sezon 30,5 milyon lira kar etti
- Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti
- Didem Soydan'dan İmamoğlu'na tepki: Bir hata oldu deyin, kapansın bu cühela enerjisi
- Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı
- İmamoğlu'nun İSBAK A.Ş.'ye atadığı Bahaddin Yetkin tepkiler üzerine istifa etti
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan güvenli bölge açıklaması: Büyük adım olacak
- Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü: Önemli bir karakter
- Mesut Özil ve Kolasinac, kadro dışı bırakıldı
- Sivasspor, Porto'dan Fernando Andrade'yi kiraladı!
- Nil Karaibrahimgil oğlunu sahneye davet edince gözyaşlarını tutamadı!
- Galatasaray'ın gündemindeki Falcao: Hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor
- Roman Neustadter'den Fenerbahçe'ye veda mesajı
- HDP, dört partinin ABD'ye yaptığı 'Gülen'i iade edin' çağrısına neden destek vermediğini açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü
- Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı
- Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı
- HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı
- Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı
- Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi
- Ünlü futbolcu Neymar'ın taciz davasında karar verildi
- Güzel oyuncu Hande Erçel, Bollywood filminde rol alacak
- Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos'u transfer etti
- Martin Skrtel, Atalanta ile sözleşme imzaladı!
- Manchester City'de Leroy Sane en az 6 ay yok
- Fenerbahçe'den ayrılan Neustadter, Dinamo Moskova'ya transfer oldu
- Nicolas Isimat Mirin, Amiens yolunda
- Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu
- Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız
- Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
- Neymar'dan heyecanlandıran paylaşım!
- Behzat Ç.'de dikkat çeken 'dinozor' göndermesi!
- 24 satırı iç çamaşırına saklayarak çalan kadın böyle görüntülendi
- Eşini aldatan Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, sevgilisiyle görüntülendi
- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor
- Çavuşoğlu'ndan net 'güvenli bölge' mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz
- Şenol Güneş'ten yabancı oyuncu açıklaması!
- Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var
- AK Partili ismi yönetici olarak atadığı için eleştirilen İmamoğlu: Siyasi unsurlara takılmadık