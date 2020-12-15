"9. ABU TV Şarkı Festivali" gerçekleştirildi
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"9. ABU TV Şarkı Festivali" gerçekleştirildi

15.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:32

Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) tarafından TRT'nin de katılımıyla düzenlenen "9. ABU TV Şarkı Festivali", Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlendi.

Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) tarafından TRT'nin de katılımıyla düzenlenen "9. ABU TV Şarkı Festivali", Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Asya-Pasifik bölgesinden 14 ülkenin yayın kuruluşlarının katılımıyla organize edilen festivalde Türkiye'yi, Öykü Gürman temsil etti.

Gürman'ın "Bir Sözüne" adlı şarkısıyla gerçekleştirdiği performansı büyük beğeni topladı.

Türkiye, Brunei, Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Kore, Makao, Malezya, Nepal, Türkmenistan, Özbekistan, Vanuatu ve Vietnam'ın katılımıyla gerçekleşen festival, Asya-Pasifik bölgesinin coğrafi ve kültürel genişliğini temsil eden, rekabete dayalı olmayan müzik kutlaması formatında düzenlendi. Nepal ve Vanuatu, bu yıl festivale ilk kez katılan ülkeler arasında yer aldı.

Japonya, festivale sanal şarkıcıyla katıldı

İnternet üzerinden canlı yayımlanan etkinliğe katılan Japonya'nın Hatsune Mıku isimli sanal şarkıcısının performansı ise ilginç ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

ABU üyesi yayın kuruluşlarının iş birliği ile gerçekleşen festivalde, dünyaya dostluk ve sevgi mesajı verildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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